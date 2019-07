I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Consiglio militare e opposizione raggiungono accordo su autorità transitoria - Il Consiglio militare di transizione (Tmc) del Sudan e le Forze per la libertà e il cambiamento (Fffc, il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione) hanno raggiunto un accordo per la formazione di un'autorità transitoria incaricata di guidare il paese per tre anni e tre mesi. L’accordo, come riferito in conferenza stampa dal mediatore dell'Unione africana Mohamed Hassan, è stato raggiunto nelle prime ore di questa mattina e riguarda tutte le questioni controverse, in particolare la composizione del Consiglio sovrano transitorio, principale oggetto del contendere fra le parti, che sarà composto da un totale di 11 membri, di cui cinque per parte e uno indipendente. In base all’accordo, inoltre, il Tmc presiederà il Consiglio sovrano per 21 mesi seguito per poi lasciare il testimone all’Ffc per i restanti 18 mesi. Le parti hanno quindi concordato di istituire un comitato indipendente con il sostegno dell'Unione africana per indagare sulla sanguinosa repressione dello scorso 3 giugno contro il sit-in dei manifestanti a Khartum. Come previsto, la formazione del parlamento è stata invece posticipata di tre mesi per ulteriori consultazioni, tuttavia le parti hanno confermato un’intesa di massima sulle quote: il 67 per cento spetterà alle Ffc, il 33 per cento al resto delle altre forze che hanno partecipato al rovesciamento del presidente Omar al Bashir senza entrare a far parte della coalizione. Inoltre, l’Ffc costituirà un governo di tecnocrati qualificati incaricati di attuare riforme economiche e politiche e di preparare le elezioni generali in programma nel 2022. (segue) (Res)