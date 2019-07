I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Congo-Kinshasa: elezioni legislative, Corte costituzionale riabilita 19 dei 23 deputati esclusi - La Corte costituzionale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha parzialmente ribaltato la sua decisione di invalidare l'elezione di diversi parlamentari dell'opposizione, una misura che aveva riacceso la tensione politica a Kinshasa. Dopo aver riscontrato “errori materiali” da parte di una camera speciale dell’organismo, la Corte ha infatti riabilitato 19 dei 23 deputati della coalizione di opposizione Lamuka che erano stati esclusi in un primo momento. La decisione giunge dopo che nei giorni scorsi il presidente Felix Tshisekedi aveva definito alcune sentenze della Corte “scandalose”. In precedenza l'alleanza Lamuka, guidata dal leader dell’opposizione Martin Fayulu, aveva fortemente contestato la decisione. “Dopo l'imbroglio orchestrato alle elezioni presidenziali, la manipolazione e la corruzione della magistratura da parte della Fcc (il Fronte comune per il Congo guidato dall’ex presidente Joseph Kabila) ha raggiunto limiti intollerabili”, denunciava un comunicato, secondo cui Kabila e il presidente Felix Tshisekedi “hanno assassinato lo stato di diritto”. La coalizione di opposizione aveva quindi fatto sapere di aver sospeso la sua partecipazione al parlamento. Il verdetto era stato emesso dopo che sei dei nove giudici della Corte costituzionale erano stati nominati da Kabila prima che questi cedesse il potere all'ex leader dell'opposizione Felix Tshisekedi, il quale ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 30 dicembre, contestate da Fayulu che ha le ha definite una “farsa” denunciando brogli nelle operazioni di voto. (segue) (Res)