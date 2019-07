I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: premier etiope Ahmed si congratula con le parti per accordo, “si apre nuovo capitolo” - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed si è congratulato con il popolo del Sudan, il Consiglio militare di transizione (Tmc) e le Forze per la libertà e il cambiamento (Fffc) per l’accordo raggiunto sulla formazione di un’autorità di transizione alla guida del paese. L’accordo, si legge in una dichiarazione di Ahmed diffusa dal suo ufficio, contribuirà a creare pace e stabilità in Sudan e ad aprire “un nuovo capitolo prospero e pacifico” nella storia del paese. Il premier etiope ha anche elogiato “la diligenza e le capacità diplomatiche” dei due inviati speciali di Etiopia (in quanto presidente di turno dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, Igad) e Unione africana, rispettivamente Mohamoud Dirir e Mohamed Hacen al Labatt, nel facilitare questo “importante passo avanti”. Tmc e Ffc hanno raggiunto un accordo per la formazione di un'autorità transitoria incaricata di guidare il paese per tre anni e tre mesi. L’accordo, come riferito in conferenza stampa dal mediatore dell'Unione africana Mohamed Hassan, è stato raggiunto nelle prime ore di questa mattina e riguarda tutte le questioni controverse, in particolare la composizione del Consiglio sovrano transitorio, principale oggetto del contendere fra le parti, che sarà composto da un totale di 11 membri, di cui cinque per parte e uno indipendente. (segue) (Res)