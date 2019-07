I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Etiopia: arrestata moglie autore del tentato golpe - Le autorità etiopi hanno arrestato la moglie del presunto autore del tentato golpe del mese scorso nello Stato regionale degli Amhara, Asaminew Tsige. Lo ha riferito all’emittente “Bbc Amharic” la loro figlia Mahalet Asamnew, secondo cui l’arresto è avvenuto ieri dopo che la scorsa settimana la polizia aveva fatto irruzione nella loro abitazione, nella capitale Addis Abeba, portando via un'auto, un laptop e altri documenti. Non è chiaro il motivo per cui la donna è stata arrestata, mentre nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte della polizia. Circa 250 persone sono state arrestate in relazione al tentato golpe del mese scorso, tra cui 56 membri del Movimento nazionale dell'Amhara. Nella notte fra il 22 e 23 giugno scorsi scorsi una squadra d'assalto guidata dal capo delle forze di sicurezza dello stato di Amhara, Asaminew Tsige, ha fatto irruzione in un edificio governativo a Bahir Dar, aprendo il fuoco e colpendo il governatore Ambachew Mekonnen ed il suo consigliere Ezez Wassie, entrambi deceduti in seguito alle ferite riportate. Negli scontri è rimasto ucciso anche il procuratore generale regionale Migbaru Kebede, deceduto dopo aver riportato gravi ferite. (segue) (Res)