I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Tanzania-Kenya: presidente Kenyatta in visita a Dar es Salaam - Il presidente keniota Uhuru Kenyatta inizia oggi una visita di due giorni in Tanzania su invito del suo omologo John Pombe Magufuli. La visita, si legge in un anota della presidenza di Nairobi, “sarà di carattere esclusivamente privato”e arriva in un momento in cui c'è tensione tra i due paesi in seguito alle recenti dichiarazioni del deputato keniota Charles Njagua contro i cittadini stranieri (fra cui i tanzaniani) che fanno affari in Kenya, dichiarazioni che il mese scorso hanno indotto il primo ministro tanzaniano Kassim Majaliwa a convocare l’ambasciatore keniota a Dar es Salaam, Dan Kazungu, per chiederne conto. Il deputato è stato in seguito arrestato e incriminato per istigazione all’odio prima di essere rilasciato su cauzione. (Res)