I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: Tsipras su elezioni politiche, paese vuole cambiamento - La Grecia desidera e ha bisogno di un grande cambiamento per la maggior parte dei suoi cittadini. Lo ha detto il primo ministro, Alexis Tsipras, durante un comizio nella serata di ieri a Salonicco, in vista delle elezioni generali di domenica, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "Dai miei tour in giro per il paese, il messaggio che ti porto è il seguente: un ribaltamento non è semplicemente un desiderio e un bisogno del paese e della grande maggioranza, è già iniziato", ha detto il premier dicendosi fiducioso sulla possibilità di Syriza di ribaltare l’esito delle scorse europee, che hanno sancito la vittoria di Nuova democrazia (Nd). I greci "non hanno ancora pronunciato le loro ultime parole", ha ribadito il premier sottolineando che la vittoria elettorale del suo partito è auspicata dai “giovani del paese, i pensionati, i proprietari di piccole e medie imprese, gli intellettuali e i cittadini non privilegiati”. La Grecia, ha detto, “è infestata da coloro che hanno guidato il paese verso la sua bancarotta economica, politica ed etica" e definendoli "i baroni dell'informazione, i signori della corruzione” (segue) (Res)