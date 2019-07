I fatti del giorno - Balcani (4)

- Albania: amministrative, opposizione denuncerà vice presidente Commissione elettorale centrale - L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha ha dichiarato di aver deciso di sporgere denuncia in procura nei confronti del vice presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) Denar Biba, rappresentante della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, ritenuto responsabile di "una manipolazione con i dati sull'affluenza alle urne nelle amministrative dello scorso 30 giugno". Secondo il segretario generale del Partito democratico, Gazmend Bardhi, il vice presidente della Cec sarebbe stato alla guida di uno schema "ha portato alla manipolazione dei dati, partito dalla Cec per essere poi attuato dalle Commissioni zonali e poi dalle commissioni di voto, che hanno messo nelle urne il numero delle schede prestabilito", ha detto Bardhi. A parere dell'opposizione, la maggioranza avrebbe fatto crescere artificialmente i dati sull'affluenza "per nascondere il rifiuto dei cittadini ad un processo elettorale farsa". (segue) (Res)