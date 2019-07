I fatti del giorno - America Latina (2)

- Messico: dall'Ue sette milioni di euro per programma di sviluppo America centrale - L'Unione Europea (Ue) contribuirà con 7 milioni di euro (7,9 milioni di dollari) al programma di sviluppo per i paesi dell'America centrale, promosso dal Messico per limitare la migrazione. Lo ha reso noto ieri il ministero degli Affari Esteri messicano. Il blocco europeo parteciperà attivamente al programma di sviluppo integrale per l'America centrale promosso dal Messico, ha riferito il direttore della delegazione dell'Unione Europea in Messico Klaus Rudischhauser, aggiungendo che il contributo in denaro è solo una delle opzioni a breve termine. Il programma, creato con l'aiuto della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi, ha l'obbiettivo di aumentare gli investimenti nel sud del Messico, in El Salvador, in Guatemala e in Honduras, in modo da mitigare la povertà e l'insicurezza alla base di molte migrazioni. (segue) (Res)