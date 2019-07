I fatti del giorno - America Latina (5)

- Brasile: ex governatore, "pagati due milioni in tangenti per portare a Rio le Olimpiadi 2016" - L'ex governatore dello stato di Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, ha ammesso di aver pagato una tangente da 2 milioni di dollari per comprare i voti necessari per portare a Rio le Olimpiadi del 2016. Ieri, 4 luglio, nel corso di un interrogatorio davanti al giudice della settima sezione penale del tribunale federale di Rio e responsabile dell'operazione Lava Jato, Marcelo Bretas, Cabral ha confermato di aver destinato il denaro all'ex presidente del comitato olimpico brasiliano (Cob), Carlos Arthur Nuzman. L'interrogatorio è stato richiesto dalla difesa dell'ex governatore per mostrare l'intenzione a collaborare pienamente alle indagini sull'operazione Unfairplay. In questo processo Cabral è accusato dalla Procura Federale di essere coinvolto nello schema criminale organizzato per "acquistare" presso i componenti del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) i voti necessari per ottenere l'indicazione della città di Rio come sede dei giochi olimpici svoltisi nel 2016. Oltre a Cabral, sono stati accusati di corruzione anche Nuzman, l'ex direttore del Cob, Leonardo Gryner, e l'imprenditore Arthur Soares Filho, noto come King Arthur. I tre, attraverso i propri legai hanno negato gli addebiti. (Res)