Tlc: Farina (Tim), 5G rete più sicura al momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5G è una tra le reti più sicure disponibili al momento. Lo ha dichiarato il Chief revenue officer di Tim, Lorenzo Farina, durante un evento organizzato oggi a Roma per presentare le potenzialità di maggiore interesse del 5G offerto dall’azienda. “La minaccia della sicurezza diventa molto alta non tanto per le reti mobili, ma a fronte del numero di accessi troppo elevato: con l’aumento della disponibilità portato dal 5G, il rischio diminuisce sensibilmente”, ha detto il dirigente Tim, sottolineando anche le ottime prestazioni della connessione 5G in termini di trasmissione, che “sarà di gran lunga migliore rispetto alla fibra che arriva nelle case dei cittadini, che al momento costituisce la migliore tecnologia fissa disponibile”. (Ems)