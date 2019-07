Imprese: a Brembo il premio italo-tedesco Mercurio 2019

- L'azienda italiana Brembo, leader mondiale nel settore dei sistemi frenanti, riceverà oggi presso l'ambasciata d'Italia a Berlino il premio Mercurio 2019, assegnato dal 1999 dall'associazione economica italo-tedesca Mercurio per iniziative di particolare rilievo nell’ambito degli scambi economici e culturali fra Italia e Germania che contribuiscono all’integrazione economica dei due paesi. È quanto si apprende da un comunicato diffuso da Barabino & Partners, società di consulenza in comunicazione d'impresa. Alla cerimonia di premiazione sarà presente l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Luigi Mattiolo. Per il presidente di Mercurio, Eckart Petzold, “i premiati di quest’anno sono una prova della grande spinta innovativa italiana e dell’alto grado di interdipendenza dell’economia di Germania e Italia”. A Brembo verrà assegnato il premio Mercurio 2019 come miglior marchio per i sistemi frenanti di auto e moto. (Com)