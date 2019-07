Lombardia: regione, risparmi per oltre 2 miliardi in 5 anni con gli acquisti centralizzati di Arca

- Dal primo luglio 2019, Arca spa, la Centrale di committenza di Regione Lombardia, è stata incorporata in Aria spa. Dalla sua istituzione avvenuta nel 2014, Arca è diventata il punto di riferimento per gli acquisti centralizzati in Regione Lombardia, ottimizzando e innovando la spesa pubblica regionale. Dal 2014 ad oggi sul fronte economico, Arca ha contribuito all'ottenimento di risparmi consistenti per la Regione Lombardia, stimabili in oltre 2 miliardi, pari ad un risparmio medio del 14 per cento sui prezzi di acquisto. Nel solo primo semestre del 2019, le gare aggiudicate da Arca hanno fatto registrare risparmi pari a 848 milioni. Il conseguimento dei risultati economici è stato accompagnato dal mantenimento delle condizioni di competitività all'interno del mercato della fornitura, affinché gli utilizzatori finali possano fruire di beni e servizi innovativi caratterizzati da un livello di qualità sempre maggiore. (Com)