Puglia: Borraccino, con Mola start-up divulghiamo le misure regionali di aiuto all’autoimprenditorialità (2)

- "L’investimento richiesto - ha sottolineato Borraccino - può avere un valore compreso tra 10mila e 150mila euro. Ad oggi sono più di 1.600 i progetti presentati che sviluppano investimenti per oltre 100 milioni di euro. Tecnonidi è l’intervento con cui la Regione Puglia offre un pacchetto di aiuti per l’avvio o lo sviluppo di start up tecnologiche e innovative mediante un prestito rimborsabile ed una sovvenzione sia per gli investimenti che per i costi di funzionamento. Si rivolge alle piccole imprese iscritte al registro camerale al massimo da cinque anni che intendano avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico in una delle aree di innovazione: manifattura sostenibile, salute dell’uomo, comunità digitali, creative e inclusive. Le agevolazioni possono arrivare fino a 200mila euro per gli investimenti e 80mila euro per i costi di funzionamento. Mi sono complimentato con gli organizzatori dell’iniziativa". "Ho anche contribuito – ha concluso l’assessore - con gli esperti presenti a illustrare i vantaggi prodotti finora da queste tre misure, che fanno della Puglia una regione all’avanguardia negli aiuti all’autoimprenditorialità. Infatti sono migliaia, ad oggi, i fruitori dei benefici previsti, grazie ai quali abbiamo registrato anche un incremento di buona occupazione, nonostante la crisi in atto". (Ren)