India: Maharashtra, crollo diga Tiware attribuito a colonia di granchi

- Il crollo della diga Tiware nel distretto di Ratnagiri nel Maharashtra, in India, che ha causato la morte di 18 persone, è stato provocato dall'enorme numero di granchi che circondavano la diga e che hanno portato al suo cedimento. Lo ha reso noto ieri il ministro per la Conservazione dell'acqua del Maharashtra Tanaji Sawant. "Non c'erano perdite d'acqua in principio. Le perdite sono iniziate dopo che molti granchi si sono stabiliti intorno alla diga. I locali ci avevano segnalato questo problema e il nostro dipartimento aveva agito. L'incidente è una disgrazia e una calamità naturale", ha detto il ministro. Sawant ha aggiunto che era venuto a sapere che la costruzione era di qualità scadente dai contadini e dagli abitanti dei villaggi della zona. Le Forze di risposta ai disastri nazionali (Ndrf) hanno recuperato 18 corpi dai detriti. Il capo del governo statale Devendra Fadnavis ha espresso le sue condoglianze per la perdita di vite nell'incidente e ha ordinato un'indagine sull'accaduto che verrà condotta da un gruppo di investigazione speciale (Sit). Fadnavis ha anche invitato il suo ministro per le Risorse idriche e l'irrigazione Girish Mahajan a visitare il distretto di Ratnagiri per fornire assistenza alle famiglie colpite. L'anno scorso, Mahajan aveva creato una controversia per aver attribuito uno squarcio nel muro destro del canale Mutha a Pune, che aveva inondate parti della città, a ratti, roditori e granchi. "Il muro del canale è crollato perché ratti, roditori e granchi l'avevano consumato, scavando buche nelle fondamenta delle pareti", aveva spiegato il ministro. (segue) (Inn)