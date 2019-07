India: Maharashtra, crollo diga Tiware attribuito a colonia di granchi (2)

- La diga Tiware, costruita circa 14 anni fa, ha iniziato a straripare martedì pomeriggio; l'unità locale della gestione dei disastri ha riferito di aver ricevuto una chiamata alle 22 che segnalava che la diga era completamente crollata. I residenti locali, secondo le testimonianze raccolte dalla stampa indiana, si erano recentemente lamentati del fatto che un lato della diga fossa danneggiato e che le loro proteste a riguardo non fossero state ascoltate. Gli abitanti dei villaggi hanno anche affermato che il contratto per la costruzione della diga era stato assegnato a un'azienda di proprietà del legislatore statale Sadanand Chavan e di suo fratello, più di 14 anni fa. "È vero che la diga è stata costruita dalla nostra azienda, ma la responsabilità per il suo mantenimento era del dipartimento di conservazione dell'acqua. Non possiamo essere incolpati per questo incidente", ha detto Chavan. Circa mille abitanti dei sette villaggi hanno subito le conseguenze del crollo della diga, che era stata costruita principalmente per conservare acqua potabile. (Inn)