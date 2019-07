Rai: Anzaldi (Pd), contropartite Foa per dimettersi? Un tempo M5s in piazza per meno

Roma, 05 lug 09:55 - (Agenzia Nova) - ll deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, in un post su Facebook, denuncia che "per adempiere a un atto dovuto, una deliberazione ufficiale del Parlamento a proposito del suo conflitto di interessi su Rai Com, il presidente della Rai Foa pretenderebbe addirittura di soddifare ulteriormente gli appetiti lottizzatori suoi e di Salvini. Lo scrive 'Repubblica', nessuno smentisce". Quindi, Anzaldi prosegue: "In altri tempi e per molto meno avremmo avuto il presidente Fico e Beppe Grillo che occupavano la portineria di viale Mazzini. Stavolta silenzio tombale e connivente dei Cinque stelle. M5s riuscirá a difendere il voto della commissione di Vigilanza e il diritto-dovere del Cda di adempiere ad una precisa indicazione del Parlamento? Primo Di Nicola ha nulla da dire?". (Rin)