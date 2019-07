Energia: Egitto, prezzi dei carburanti in aumento del 38 per cento dopo taglio ai sussidi

- I prezzi dei carburanti in Egitto sono aumentati nella giornata di oggi a una media del 37,6 per cento, a segnare l’ultimo taglio ai sussidi previsto al programma di riforme economiche promosso dal governo di concerto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato il ministero del Petrolio in un comunicato. Il prezzo della benzina 80 ottani, il tipo di carburante più in uso, è salito del 22,7 per cento, da 5,5 a 6,75 sterline egiziane al litro. Quello della benzina 92 ottani è invece aumentato del 18,5 per cento (da 6,75 a 8 sterline al litro). Infine, il prezzo dei 95 ottani è salito di 16,12 punti percentuali (a 9 sterline al litro). Lo scorso aprile, l’Egitto aveva già lanciato il Meccanismo di indicizzazione automatico dei prezzi (Apim) per adeguare il prezzo della benzina 95 ottani agli standard mondiali. Il prezzo del cherosene è cresciuto del 22,7 per cento, da 5,5 a 6,75 sterline al litro, mentre quello delle bombole a gas per il consumo domestico è aumentato di 30 punti percentuali a 65 sterline egiziane.(Cae)