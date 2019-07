M5s: Lollobrigida (Fd'I), ennesimo strafalcione geografico, confondono Marche con Molise

- "Ennesimo strafalcione geografico per il M5s. Arrivano i fondi per la regione Molise ma la cartina mostra la regione Marche. Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle March". Lo ha scritto, in un post ironico su Facebook, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, pubblicando la foto di una grafica realizzata dal Movimento cinque stelle in cui si parla di Molise ma è stata inserita la regione Marche. (Rin)