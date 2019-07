Migranti: intesa tra Malta e Italia sui 55 migranti della ong Mediterranea

- Malta e Tunisia hanno trovato un accordo sui migranti recuperati dalla nave Alex dell’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans al largo della Tunisia. Secondo quanto riferisce l’emittente “Malta Times”, infatti, i governi di Roma e La Valletta hanno convenuto che i 55 migranti a bordo della nave della Ong - attualmente al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa - verranno trasferiti su una nave militare maltese, mentre l’Italia riceverà 55 migranti attualmente presenti sullo Stato-isola. Il governo maltese precisa che Malta “non ha alcuna responsabilità legale” nell’operazione che rientra “in un'iniziativa per promuovere uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà tra Malta e l'Italia". Questi sviluppi avvengono dopo che 82 migranti di diverse nazionalità risultano dispersi dopo che il loro gommone, proveniente dalla costa libica, è affondato al largo di Zarzis, città della Tunisia meridionale. Il direttore tunisino dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Wajdi Ben Mhamed, ha riferito ad "Agenzia Nova" che solo quattro naufraghi sono riusciti ad arrivare sulla costa di Zarsis. Ben Mhamed ha spiegato che i sopravvissuti erano tre maliani e un ivoriano, ma quest'ultimo è deceduto nell'ospedale di Zarzis a causa delle gravi condizioni di salute. Due dei sopravvissuti maliani sono ancora ricoverati, mentre uno è attualmente ospitato nel centro di accoglienza della Mezzaluna rossa tunisina, ha aggiunto il direttore dell'Oim tunisina. L’imbarcazione sarebbe partita da Zuwara, città costiera della Libia occidentale. (Res)