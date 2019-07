Energia: Eni ottiene diritti esplorazione e produzione in concessione di Abay in Kazakhstan (2)

- Questo è il primo caso in Kazakhstan in cui una joint venture opera in due progetti. La "Isatay Operating Company" beneficerà delle tecnologie proprietarie di Eni, leader globale sia nel settore dell'esplorazione sia nello sviluppo accelerato dei progetti e con una vasta esperienza in ambito tecnico e ambientale in zone remote come il bacino del Caspio. Questo nuovo progetto rafforzerà ulteriormente le attività di Eni in Kazakhstan e consoliderà l'alleanza strategica con KazMunayGas, un partner fondamentale per Eni. Eni è presente in Kazakhstan dai primi anni Novanta. È co-operatore nel campo di Karachaganak (Fpsa) ed è partner nel North Caspian Sea Production Sharing Agreement (Ncspsa) per il super-giant di Kashagan. Congiuntamente alla compagnia di stato KazMunayGas, Eni è operatore del blocco di Isatay e produce attualmente nel paese circa 170 mila barili di petrolio equivalenti al giorno. Eni sta lavorando alla realizzazione di un progetto di energia rinnovabile, Badamsha, un parco eolico da 48 MW nel Kazakistan nordoccidentale. (Com)