Ict: incontro Aidr su privacy e web al Senato con Alpa e Fantinati (2)

- "La diffusione del digitale, se da un lato rende più veloce la circolazione della notizia, dall'altro altera la dimensione spazio temporale della stessa. L'esempio più emblematico è quello della diffusione della notizia del promovimento dell'azione penale a carico di un soggetto, notizia che rimane sospesa nel tempo, talora anche quando viene meno l'attualità della stessa, o addirittura non viene aggiornata in relazione all'esito del procedimento penale - ha spiegato Chiaravalloti -. Sebbene sussistano degli strumenti di tutela giurisdizionale che dovrebbero rendere più effettivo il diritto alla rettifica, contestualizzazione ed eventualmente cancellazione dei dati, ci si chiede tuttavia se - tenuto conto peraltro dell'arco temporale durante il quale la notizia rimane nella disponibilità del web - la diffusione del dato giudiziario, espressione del diritto di cronaca, quale esplicazione del più ampio diritto di libera manifestazione del pensiero, non vanifichi la tutela di altri diritti della persona. In primis, quello della presunzione d'innocenza dell'imputato". (segue) (Com)