Algeria: ex capo della polizia Hamel in manette assieme ai suoi figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’ex capo della polizia algerina Abdelghani Hamel è finito questa mattina in manette su ordine del tribunale di Sidi M’hamed, ad Algeri. In carcere anche i suoi due figli, mentre la moglie è stata posta sotto controllo giudiziario. Ieri la famiglia Hamel è stata convocata dalla procura assieme ad altre 15 persone – tra questi quattro ex prefetti, fra i quali quello di Algeri Abdelkader Zoukh – per essere ascoltata su un caso di presunta appropriazione indebita e arricchimento illecito. Diversi alti funzionari o oligarchi algerini sono oggetto di indagini giudiziarie da quando l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika si è dimesso il 2 aprile scorso dopo 20 anni al potere. Le autorità algerine hanno fatto partire una campagna giudiziaria che nelle ultime settimane ha portato in carcere personalità simbolo del sistema che ha governato il paese negli ultimi decenni. (segue) (Ala)