Roma: controlli antidroga Cc in zona Cassia, 3 arresti

- Nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga, i carabinieri della compagnia Roma Cassia, coadiuvati dal personale del Nucleo carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito controlli su tutto il territorio di competenza. Il bilancio dell’attività è di 3 persone arrestate: il primo a finire in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato un italiano di 50 anni, incensurato, trovato in possesso di 480 grammi di cocaina; il secondo, anche lui italiano di 60 anni e incensurato, è stato arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso ad accudire una miniserra di marijuana da cui aveva appena raccolto i fiori, circa 215 gr. di marijuana pronte per essere spacciate. Nella sua disponibilità sono stati trovati fertilizzanti, lampade essicanti e materiale per il confezionamento delle singole dosi; per il terzo arrestato – un romano di 40 anni con precedenti - è stato fatale il fiuto infallibile del cane antidroga impiegato nei controlli che lo ha segnalato al suo conduttore, facendo trovare ai carabinieri 200 gr. di marijuana.(Rer)