Congo-Kinshasa: elezioni legislative, Corte costituzionale riabilita 19 dei 23 deputati esclusi (2)

- Alle elezioni legislative, che si sono svolte contestualmente a quelle presidenziali, l’Fcc di Kabila ha conquistato la maggioranza dei seggi (342 su 485) contro i soli 50 ottenuti dalla coalizione Cach di Tshisekedi. Per evitare l’impasse, a marzo Tshisekedi e Kabila hanno raggiunto un accordo per formare una coalizione di governo. Il mese scorso Tshisekedi e Kabila hanno inoltre raggiunto un accordo sulla composizione del nuovo governo, in base al quale al partito di Kabila spetterà il 60 per cento delle caselle ministeriali mentre alla coalizione Cach di Tshisekedi il 20 per cento. L'accordo, secondo quanto riferito da fonti vicine alla trattativa, è stato raggiunto al termine di colloqui riservati che si sono tenuti nella città di Kisantu, a sud-ovest della capitale Kinshasa. In base a quanto concordato, la squadra di governo sarà composta da 39 ministri e 12 vice ministri, di cui cinque ciascuno saranno nominati direttamente da Tshisekedi e Kabila. Il governo sarà guidato dall’economista Ilunga Ilunkamba, nominato primo ministro lo scorso 20 maggio dopo le dimissioni del premier uscente Bruno Tshibala. Ilunkamba è un politico di lungo corso che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali dagli anni '80 fino ai primi anni '90, tra cui quello di ministro delle Finanze e della Pianificazione, oltre a ricoprire l’incarico di consigliere economico e finanziario alla presidenza. (segue) (Res)