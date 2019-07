Migranti: Mediterranea, nessuna nave militare in arrivo da Malta

- Da bordo della nave Alex, Alessandra Sciurba, portavoce della piattaforma umanitaria italiana Mediterranea, smentisce con decisione "e amarezza" le notizie di stampa circolate negli ultimi minuti: "Purtroppo - afferma in una nota - non c'è nessuna nave delle Forze armate in arrivo da Malta per trasbordare e prendersi in carico le 54 persone che sono a bordo del nostro veliero". Per poi proseguire: "Il nostro capo missione ha appena parlato con il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma il cui responsabile ha affermato che non c'è alcuna intenzione di organizzare il trasferimento con mezzi militari maltesi o italiani. Intanto - conclude Sciurba - la condizione di donne, bambini e uomini a bordo della Alex, ancora bloccata al largo di Lampedusa, si sta rapidamente deteriorando. La concessione di un porto sicuro di sbarco è urgente". (Com)