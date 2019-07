Cina: Pechino studia piano sviluppo veicoli a nuova energia 2021-2035

- La Cina sta lavorando a un nuovo piano di sviluppo del settore dei veicoli a nuova energia (Nev) per il periodo 2021-2035. Lo ha affermato Xin Guobin, viceministro dell'Industria e dell'Informazione tecnologica. "Il ministero sta conducendo la compilazione di un piano quindicennale per chiarire il percorso di sviluppo per l'industria", ha spiegato Xin nel corso di una conferenza sulle Nev che si è chiusa a Boao, nella provincia meridionale dell'isola di Hainan. "Il piano supporterà più tecnologie, migliorerà il meccanismo di mercato per stimolare l'innovazione, ottimizzerà l'assetto industriale e migliorerà le infrastrutture", ha spiegato Xin. Lo schema progettato per supportare l'industria Nev premia o penalizza le case automobilistiche con crediti positivi o negativi sul consumo di carburante dei loro modelli di auto. I produttori di veicoli tradizionali potrebbero dover acquistare alcuni crediti dai produttori Nev o migliorare l'efficienza dei consumi di carburante delle loro vetture, e sviluppare la propria attività per evitare penali. (segue) (Cip)