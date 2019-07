Cina: Pechino studia piano sviluppo veicoli a nuova energia 2021-2035 (5)

- Secondo quanto riferito da "China news" la Cina ha superato gli Stati Uniti come il più grande mercato per i veicoli Nev nel 2015, e produttori cinesi di auto elettriche e batterie come Byd e Catl sono divenuti leader di settore a livello mondiale. La Cina conta circa 3,5 milioni di veicoli elettrici e ad alimentazione alternativa sulle sue strade, più della metà del totale mondiale, e si prevede che la cifra raggiungerà i 5 milioni entro la fine del 2020, secondo l'Associazione cinese dei costruttori di automobili. Xin Guobin, viceministro dell'industria e dell'Informazione tecnologica, ha affermato che il ministero sta lavorando a un piano di sviluppo a lungo termine per il segmento dal 2021 al 2035. Ha anche invitato esperti del settore provenienti dalla Cina e dall'estero a contribuire con le loro idee. (segue) (Cip)