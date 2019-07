Cina: Pechino studia piano sviluppo veicoli a nuova energia 2021-2035 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chen Zhixin, presidente della più grande casa automobilistica cinese, Saic Motor, ha dichiarato che politiche pubbliche solide e stabili sono essenziali per lo sviluppo a lungo termine del settore e per consolidare i vantaggi della Cina sul campo. L'amministratore delegato di Volkswagen, Hebert Diess, ha dichiarato che la posizione leader della Cina nei veicoli di nuova energia è dovuta in particolare alla rotta chiara delle autorità in materia di mobilità elettrica. "Vogliamo espandere la nostra presenza attraverso partnership locali e un maggiore lavoro di ricerca e sviluppo nel paese", ha detto Diess. Bmw Ag ha creato la sua seconda rete di ricerca e sviluppo in Cina e si concentra su aspetti come i veicoli di nuova energia e la guida autonoma. (segue) (Cip)