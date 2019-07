Cina: Pechino studia piano sviluppo veicoli a nuova energia 2021-2035 (7)

- "Il settore crescerà rapidamente perché stiamo cambiando marcia da 'creazione in Cina per la Cina' a 'creazione in Cina, per la Cina e per il mondo'" ha affermato Klaus Froehlich, membro del consiglio di amministrazione Bmw e responsabile per lo sviluppo. Lin Boqiang, capo dell'Istituto degli studi sulle politiche energetiche presso l'Università di Xiamen, ha detto che lo stoccaggio di energia sarà al centro dello sviluppo legato alle energie rinnovabili perché migliora la stabilità della rete elettrica. "Questo è particolarmente importante per ridurre il costo dei veicoli di nuova energia mentre aumenta la loro sicurezza", ha detto Lin. (segue) (Cip)