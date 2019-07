Cina: fiera commercio Tientsin-Taiwan, focus su cooperazione attraverso lo Stretto

- La fiera del commercio Tientsin-Taiwan ha aperto i battenti ieri nella municipalità di Tientsin, nel nord della Cina, evidenziando la necessità di alimentare la cooperazione e la comunicazione tra le due sponde dello Stretto di Taiwan. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che l'evento di quattro giorni ha attirato circa 600 aziende da Taiwan, che hanno portato alla fiera prodotti quali cibo, tè, gioielli e prodotti agricoli, secondo l'Ufficio affari di Taiwan a Tientsin. Liu Jieyi, direttore dell'Ufficio di lavoro di Taiwan del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che ci sono stati oltre 4 milioni di visite attraverso lo Stretto nei primi cinque mesi, circa il 10 per cento su base annua. Chiang Hsiao-yen, ex vicepresidente del Partito del Kuomintang, ha detto che la terraferma ha fatto molto per proteggere i diritti e gli interessi degli imprenditori taiwanesi, che a loro volta hanno contribuito allo sviluppo economico e alla vitalità della terraferma. (segue) (Cip)