Cina: Macao, offerta di moneta in aumento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta di moneta di Macao è ulteriormente aumentata a maggio, secondo quanto riferito oggi dall'Autorità monetaria della regione. La valuta in circolazione è diminuita dell'1,5 per cento su base mensile, mentre i depositi sono aumentati del 6,3 per cento. I depositi dei residenti sono cresciuti dell'un per cento dal mese precedente a 654,8 miliardi di pataca (oltre 81 miliardi di dollari), mentre i depositi dei non residenti sono aumentati dello 0,2 per cento a 251,5 miliardi di pataca (31 miliardi di dollari). Il totale dei depositi nel settore bancario è aumentato dell'1,2 per cento dal mese precedente a 1.155,2 miliardi di pataca (143 miliardi di dollari). Le quote di pataca, dollaro di Hong Kong, renminbi e dollaro Usa nei depositi totali sono state rispettivamente del 18,5, 50,8, 3,8 e 24,4 per cento. (Cip)