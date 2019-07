India: in corso alla Camera del popolo la presentazione della legge di bilancio (2)

- La previsione del rapporto, firmato da Krishnamurthy Subramanian, consulente economico capo, è in linea con quella della Reserve Bank on India (Rbi), la banca centrale. La ricerca, articolata in vari capitoli, riguardanti la macroeconomia e i diversi settori industriali, prevede anche un deficit del 3,4 per cento. Secondo l’indagine annuale sull’economia, inoltre, la politica monetaria accomodante dovrebbe promuovere il credito mentre la riduzione dei prestiti non performanti dovrebbe contribuire a spingere il ciclo della spesa in conto capitale. I prezzi petroliferi dovrebbero rimanere nettamente al di sotto del picco del 2018, un fattore positivo per i consumi, che costituiscono il 60 per cento del Pil. La ripresa dei consumi dipenderà anche da quella del settore agricolo, a sua volta legata alla stagione monsonica, che finora ha portato precipitazioni piovose inferiori alla media. Altri rischi riguardano la crescita debole delle esportazioni e la pressione sul settore bancario ombra. (segue) (Inn)