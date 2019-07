India: in corso alla Camera del popolo la presentazione della legge di bilancio (3)

- La prima manovra finanziaria del secondo governo di Narendra Modi è anche la prima di Nirmala Sitharaman, già responsabile della Difesa, subentrata alla guida del ministero delle Finanze al posto di Arun Jaitley, che ha chiesto di non avere incarichi per motivi di salute. La manovra, stando a una circolare del dicastero, manterrà l’allocazione delle risorse prevista nel bilancio ad interim (in attesa delle elezioni), presentato a febbraio, salvo alcune allocazioni aggiuntive per far fronte a “impegni inevitabili”. Sitharaman nelle scorse settimane ha svolto una serie di consultazioni pre bilancio, incontrando rappresentanti del mercato dei capitali e delle infrastrutture ed esperti dei cambiamenti climatici. Dal settore finanziario è giunto il suggerimento di rivedere i tassi di interesse sui programmi per i piccoli risparmiatori e di creare una finestra di liquidità dedicata alle società finanziarie non bancarie. Dal comparto infrastrutturale, invece, è arrivata la richiesta di ulteriori incentivi agli investimenti, in particolare per i veicoli elettrici. (Inn)