Libia: Tripoli annuncia perdita di contatto con velivolo militare L39

- Il governo di accordo nazionale libico di Tripoli (Gna) ha annunciato la perdita di contatto con un proprio velivolo militare. Lo ha annunciato Mohamed Qanunu, portavoce dell’operazione militare “Vulcano di rabbia” lanciata dalle forze del Gna per contrastare l’avanzata del generale Khalifa Haftar nella Libia occidentale, citato dall’emittente “Libya Ahrar”. In precedenza, il portavoce dell’esercito nazionale libico (Lna) di Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato che “la difesa terrestre ha abbattuto un aereo (L39), provocando la morte del pilota”. Secondo Al Mismari, il velivolo “era decollato dall’accademia dell’Aeronautica di Misurata per colpire la città di Tarhuna”. (Lit)