Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 5 luglio:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio:Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: 1) Delibera "Bocciofila in strada delle Ghiacciaie 54/a. Concessione a "Anziani Martinetto"; 2) Mozione "Enti culturali".Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio) la II Commissione (pres.Roberto Malanca) e la V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: 1) Verifica Mozione "Istituzione di un tavolo di lavoro per la gestione e la fruizione del fiume Po nel tratto cittadino"; 2) Mozione "Recupero e valorizzazione degli attracchi fluviali da Moncalieri ai Murazzi".Ore 11.30 - via Galliari 10: il vicepresidente Lavolta è presente alla conferenza stampa di presentazione della nuova app gratuita di FederfarmaOre 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza dei Capigruppo.Ore 14,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella) e la II Commissione (pres,Roberto Malanca). Odg: Stato di avanzamento della digitalizzazione di pratiche e procedure nell'area edilizia privata. (Rpi)