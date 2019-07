Cina-Bangladesh: la premier bengalese Hasina conclude oggi la visita a Pechino

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, conclude oggi la visita ufficiale in Cina, iniziata il primo luglio, con tappe a Dalian e Pechino. Il programma odierno prevede un discorso a un evento organizzato dalla Pangoal Institution e un colloquio col presidente cinese, Xi Jinping. Il rientro in patria è previsto per domani. Ieri la leader bengalese è stata ricevuta dal primo ministro della Cina, Li Keqiang. Nell’incontro è stato affrontato anche il tema dei rohingya, i profughi della minoranza islamica fuggiti dal Myanmar e accolti in Bangladesh. Il ministero della Gestione dei disastri bengalese e l’Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale (Cidca) hanno firmato una “lettera di cambio”, uno dei nove documenti di cooperazione siglati al termine del colloquio tra i primi ministri, con la quale la Cina si impegna a fornire 2.500 tonnellate di riso per i profughi rohingya provenienti dal Myanmar che hanno trovato rifugio in Bangladesh. (segue) (Cip)