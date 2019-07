Cina-Bangladesh: la premier bengalese Hasina conclude oggi la visita a Pechino (2)

- Il premier cinese Li, stando a quanto riferito dal sottosegretario agli Esteri bengalese Shahidul Haque, ha riconosciuto che dare accoglienza ai rohingya “è un grande problema per il Bangladesh”, ha sottolineato che la crisi deve essere risolta a livello bilaterale tra Dacca e Naypyidaw attraverso il dialogo, ma ha assicurato che Pechino aiuterà i due paesi, “entrambi amici della Cina”. Li Kegiang ha ricordato che il governo cinese ha inviato il ministro degli Esteri in Myanmar due volte e che è pronto a inviarlo di nuovo. Hasina ha evidenziato che il protrarsi dell’emergenza rappresenta un rischio per la pace e la stabilità della regione e che col passare del tempo diventa più difficile far fronte a questa sfida; per questo è necessario un rimpatrio in tempi rapidi. La premier bengalese ha ricordato che sono stati conclusi accordi col Myanmar, ma che i rimpatri non sono stati avviati e che i rohingya, che temono di essere nuovamente perseguitati, devono avere garanzie sulla loro sicurezza, dignità, identità, oltre che sulla proprietà della terra. (segue) (Cip)