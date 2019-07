Cina-Bangladesh: la premier bengalese Hasina conclude oggi la visita a Pechino (5)

- Hasina ha evidenziato che il Bangladesh si trova in una posizione strategica, tra l’Asia meridionale e il Sud-est asiatico e che, con l’ottava popolazione del mondo, ha un ampio bacino di consumatori: “Gli investimenti in Bangladesh non assicurano solo l’accesso diretto a un mercato di 162 milioni di persone ma anche l’accesso indiretto a un mercato di oltre miliardi di persone dell’Asia del Sud e della Cina”, ha affermato. La premier di Dacca ha ricordato che il Bangladesh fino al 2027 beneficerà dell’accesso senza dazi e senza quote ai principali mercati del mondo, pur essendo stato promosso a paese in via di sviluppo. Tra i vantaggi offerti agli investitori la leader ha citato anche una manodopera di qualità e a basso costo e un regime fiscale competitivo. (segue) (Cip)