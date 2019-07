Cina-Bangladesh: la premier bengalese Hasina conclude oggi la visita a Pechino (6)

- Il Bangladesh è al secondo posto nell’esportazione di indumenti e prodotti tessili pronti, con una quota mondiale del due-tre per cento; esporta in molti paesi servizi basati sulle tecnologie informatiche, imbarcazioni di piccole e media dimensioni, farmaci brevettati secondo l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trips). L’obiettivo, ha detto Hasina, è arrivare a un export complessivo di beni e servizi di 72 miliardi di dollari entro il 2023-24, il doppio rispetto ai 36,67 miliardi del 2017-18. Per promuovere l’industrializzazione il suo governo sta attuando un piano per istituire cento zone economiche speciali e un parco tecnologico in ciascuno dei 64 distretti. Il Bangladesh ha uno dei tassi di crescita più alti del mondo, otto per cento quest’anno, e aspira a diventare un paese sviluppato entro il 2041. (segue) (Cip)