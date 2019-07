Cina-Bangladesh: la premier bengalese Hasina conclude oggi la visita a Pechino (7)

- Prima di giungere nella capitale cinese Hasina ha fatto tappa a Dalian, per il tredicesimo Forum estivo di Davos, quest’anno dedicato al tema “Leadership 4.0 - Avere successo in una nuova era di globalizzazione”, dove è intervenuta in una sessione di lavoro dedicata alla cooperazione nell’anello del Pacifico e ha incontrato il presidente del Forum, Klaus Schwab. La premier bengalese ha illustrato una proposta per la regione Indo-Pacifico in cinque punti: creazione di un ambiente stabile e pacifico per tutti i paesi; sviluppo sostenibile; impegno basato sulla fiducia e il rispetto reciproci; creazione di ricchezza per tutti; competizione equa. (Cip)