Migranti: Sciurba (Mediterranea), pronti a sbarcarli a Malta ma veniteli a prendere

- Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, a bordo della nave Alex, ha appena confermato come la piattaforma umanitaria italiana sia "pronta a sbarcare a Malta le 54 persone salvate ieri in acque internazionali". Per poi spiegare in una nota: "E' sufficiente che le Guardie costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta. Veniteli a prendere - conclude Sciurba - Siamo grati a Malta per la disponibilità, ma il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia".(Rin)