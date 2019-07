Migranti: Mediterranea Saving Humans, nave Alex a limite acque italiane

- Alle ore 4 di questa mattina la nave Alex di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, "ma un Decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso. Il decreto è illegittimo: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese". Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans. "Alle ore 5.17 ci ha scritto RCC Malta offrendo come 'gesto di buona volontà' la disponibilità del Governo maltese allo sbarco sull'isola delle 54 persone a bordo di nave Alex. Abbiamo risposto che la Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana". "Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane - conclude Mediterranea - in attesa che venga al più presto assegnato un porto sicuro di sbarco per le 54 persone salvate. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile". (Com)