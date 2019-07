Migranti: da Salvini divieto ingresso in acque italiane a nave Alex, vada a Malta o è pirateria

- Questa notte il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato, di concerto con i colleghi alla Difesa e ai Trasporti, il divieto di ingresso, transito e sosta in acque territoriali italiane della nave Alex di Mediterranea. Al tal proposito, il responsabile del Viminale sottolinea: "Le autorità marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove potranno attraccare. Incredibilmente, la Ong si sta rifiutando di andare a Malta, paese europeo sicuro. In questo momento sono fermi, affiancati dalla nave di una Ong spagnola, poiché stanotte abbiamo consegnato il divieto di ingresso nelle acque italiane. Se non dirigeranno verso Malta - aggiunge Salvini -, è chiaro che sarà l’ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria: io non mollo". (Rin)