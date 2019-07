Terrorismo: Libano, Stato islamico rivendica attacco a Tripoli di inizio giugno

- Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità dell'attacco avvenuto il 3 giugno scorso a Tripoli, nel nord del Libano. Lo ha annunciato lo Stato islamico sul proprio giornale "Al Naba", specificando che l'attentatore, Abdel Rahmane Mabsout, era "un soldato del califfato. A bordo di una motocicletta, Mabsout aveva sparato contro veicoli della polizia e dell'esercito in diverse parti di Tripoli, uccidendo due agenti di polizia e due militari e ferendone molti altri prima di farsi saltare in aria successivamente. Secondo i media, Mabsout era un ex membro dello Stato islamico che ha combattuto con il movimento estremista in Siria. Nel 2016, dopo il rientro dalla Siria, l’uomo è stato incarcerato per circa un anno. (Res)