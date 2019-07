I fatti del giorno - Balcani

- Serbia: ministro Esteri Dacic, divieto ingresso in Kosovo a funzionari serbi decisione "senza precedenti" - Il divieto di ingresso in Kosovo per funzionari serbi, annunciato oggi da Pristina, rappresenta "una mossa senza precedenti". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic in una dichiarazione riportata dall'emittente "N1". Dacic ha detto che "si tratta di uno schiaffo non soltanto nei confronti di Belgrado, ma soprattutto all'Unione europea e alla comunità internazionale, che rimane in silenzio di fronte all'infrazione delle norme di civiltà perpetrata da anni da Hashim Thaci e Ramush Haradinaj". Dacic ha inoltre dichiarato che "il momento non è casuale, visto che il tutto avviene a due giorni dalla firma dell'accordo sulla politica estera congiunta firmato tra il Kosovo e l'Albania, che crea l'impalcatura per la costruzione indisturbata di una Grande Albania nel cuore dell'Europa". Il funzionario del ministero degli Esteri kosovaro Jetlir Zyberaj ha annunciato oggi tramite il proprio profilo Facebook che Pristina "non permetterà piu a funzionari di Belgrado di entrare in Kosovo" a causa di "una propaganda continua e notizie false distribuite ai danni del nostro paese e dei nostri cittadini" (segue) (Res)