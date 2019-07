Thailandia: Prayuth menziona golpe per placare le tensioni interne alla maggioranza

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, si è scusato con il paese questa settimana per i ritardi nel processo di formazione del nuovo governo, causati dagli scontri interni alla coalizione di maggioranza per le nomine dei ministri e degli alti funzionari dell’esecutivo. Le parole del premier, però, sono parse paventare il rischio di un golpe interno: “Spero che il processo vada avanti per rispondere, nella veste di governo di tutti i thailandesi, alle esigenze dei cittadini. Questo sarà un inizio per una riforma politica del governo e della sua coalizione, cosicché la politica non torni ai vecchi problemi che richiederebbero vecchie, indesiderabili soluzione”, ha avvertito Prayuth. Proprio il riferimento a “vecchie, indesiderate soluzioni” è parso a molti un velato riferimento al golpe militare del 2014, intrapreso proprio da Prayuth - allora capo dell’Esercito – al culmine di mesi di proteste e stallo politico. (segue) (Fim)