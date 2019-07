Malesia: scandalo 1Mdb, figliastro ex premier Razak incriminato per riciclaggio di denaro

- Riza Aziz, figliastro 43enne dell’ex primo ministro della Malesia, Najib Razak, è stato incriminato per riciclaggio di denaro in relazione allo scandalo dei miliardi di dollari sottratti al fondo d’investimento sovrano 1Malaysia Development Berhad (1Mdb), che vede al centro proprio l’ex premier. Cinque capi d’imputazione a carico d iRiza sono stati letti in tribunale nella mattinata di oggi. L’uomo è accusato di aver riciclato 245 milioni di dollari provenienti dal fondo sovrano tramite attività a Singapore e Los Angeles, a cavallo tra il 2011 e il 2012. Riza, che è stato arrestato ieri dalla Commissione anti-corruzione della Malesia, si è proclamato innocente, e la corte ha fissato a suo carico una cauzione di 241.835 dollari. Riza è un produttore cinematografico e co-fondatore della società di produzione Usa Red Granite Pictures. (segue) (Fim)