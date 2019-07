Malesia: scandalo 1Mdb, figliastro ex premier Razak incriminato per riciclaggio di denaro (3)

- Ahmad Zahid Hamidi, presidente dell’Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno) – l’alleanza dei partiti conservatori della Malesia, oggi all’opposizione – è stato rinviato a giudizio il mese scorso per altri sette capi d’imputazione per corruzione, relativi a tangenti per 4,2 milioni di dollari nell’ambito del sistema dei visti stranieri (Vln). Zahid avrebbe ricevuto il denaro dall’operatore del sistema, Ultra Kirana Sdn Bhd, durante il suo mandato di vicepremier malese. In cambio del denaro, Zahid si sarebbe impegnato ad estendere il contratto governativo di gestione del sistema dei visti alla società. I nuovi capi d’imputazione a carico di Zahid portano il totale a 87, che spaziano dalle accuse di violazione del vincolo fiduciario a quelle di riciclaggio di denaro. (segue) (Fim)