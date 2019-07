Cina-Usa: ministero Esteri, obiettività e razionalità prevarranno nei legami sino-statunitensi

- La Cina ha risposto a una lettera aperta riguardante relazioni sino-statunitensi di ex politici Usa e di noti studiosi, che esortano gli Stati Uniti a tenere conto delle voci interne e della comunità internazionale che chiedono di rafforzare i legami bilaterali. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xnhua", in riferimento a una lettera aperta pubblicata dalla "Washington Post" mercoledì 3 luglio, con allegate le firme di 95 esperti accademici, diplomatici, militari e del commercio, secondo cui rapportarsi alla Cina come ad un nemico è controproducente. Il ministero degli Esteri cinese ha espresso ieri commenti positivi per la lettera, che ha definito "razionale ed obbiettiva". "La Cina e gli Stati Uniti non sono nemici", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, citando gli enormi benefici che lo sviluppo storico dei legami bilaterali negli ultimi quattro decenni ha portato ai due popoli e il ruolo delle relazioni bilaterali nel facilitare la pace, la stabilità e la prosperità a livello globale. (segue) (Cip)