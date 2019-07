Cina-Usa: ministero Esteri, obiettività e razionalità prevarranno nei legami sino-statunitensi (2)

- "Gli ultimi quarant'anni hanno dimostrato che la Cina e gli Stati Uniti, totalmente diversi nella storia, nella cultura, nei sistemi sociali e nelle ideologie, possono rispettarsi a vicenda e raggiungere una cooperazione vincente basata sul non-conflitto", ha affermato Geng. "La cooperazione è l'unica scelta giusta per i due paesi", ha detto il portavoce, aggiungendo che la cooperazione porterà benefici reciproci mentre lo scontro "si tradurrebbe solo in danno per entrambe le parti". "Dati gli interessi fortemente interconnessi e le ampie possibilità di cooperazione, Cina e Stati Uniti dovrebbero sforzarsi di favorire la mutua facilitazione e lo sviluppo comune invece di cadere nella cosiddetta trappola dello scontro", ha detto Geng. (segue) (Cip)